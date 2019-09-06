Uydu fotoğrafları Dorian kasırgasının neden olduğu yıkımı ortaya koydu

Amerikalı yetkililer, kasırganın Virginia eyaletine de ulaşabileceği uyarısında bulundu. Dorian kasırgası ABD'den önce Bahamalar'da can kayıplarına yol açtı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Uydu fotoğrafları ise Dorian kasırgasının yol açtığı yıkımı ortaya koydu. Kasırga öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar Bahamalar'daki yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor.

Bahamalar'da ölenlerin sayısının artmasından endişe edilirken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ülkede, binlerce kişi evini kaybetti. 70 bin kişinin gıda ve içme suyuna ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Birleşmiş Milletler de kasırganın vurduğu bölgeye gıda yardımı yapmaya hazırlanıyor.