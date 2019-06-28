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Uruguay, OAS Genel Kurulundan çekildi

Uruguay, OAS Genel Kurulundan çekildi

Uruguay, Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun temsilcilerinin katıldığı Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Kurulundan çekildi.

Kolombiya’nın Medellin kentinde düzenlenen OAS 49’uncu Genel Kurul Toplantısının açılışında konuşan Uruguay’ın OAS’deki heyetine liderlik eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Ariel Bergamino, Guaido’nun heyetinin meşru bir hükümet gibi kabul edilmesine tepki gösterdi.

Bergamino, Venezuela’da Guaido’yu tanımadıklarını hatırlattı ve ülkesinin bu toplantıda bulunmasının uygun olmadığını vurguladı.

Kıtadaki diğer ülkelerin de Guaido’nun temsilcilerinin toplantıda meşru bir hükümet gibi bulunmasına itiraz etmeleri gerektiği değerlendirmesinde bulunan Bergamino, “Uruguay, buradaki heyetin Venezuela hükümetinin meşru temsilcisi gibi tanıtılmaya çalışmasını OAS’nin meşruiyetinin esir alınması olarak görüyor.” dedi.

Bergamino, ülkesinin OAS üyeliğinin ise devam edeceğini belirtti.

Venezuela hükümeti 27 Nisan’da OAS’den tamamen ayrılmıştı.

Birçok üyesi Venezuela hükümeti ile bağlarını koparan ve Guaido’yu tanıyan OAS’de Genel Sekreteri Luis Almagro uzun süredir Venezuela hükümeti aleyhinde sert politika izliyor.

(AA)

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