Ürdün'de sokağa çıkma yasağı başladı

Ürdün'de açıklanan sokağa çıkma yasağı bu sabahtan itibaren uygulanıyor. Sabah saatlerinde ülke genelinde siren sesleri çalınarak, kararın uygulamaya konulduğu halka hatırlatıldı.

Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, dün başkent Amman'da ülke genelinde 21 Mart'tan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.

Ülkedeki tüm iş yerlerinin yarından itibaren kapatılacağını, kararın hizmeti zorunlu kamu kurumlarını kapsamadığını dile getiren Adayile, alınan kararlara uymayan kişiler için bir yılı geçmeyecek şekilde çeşitli hapis cezaları uygulanacağını belirtmişti.

Ürdün'de son verilere göre 85 kişide koronavirüs tespit edildi.