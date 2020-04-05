Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7368
  • 7,3003
  • 350.572
  • 89552.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Ürdün'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Ürdün'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Ürdün'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Son Dakika Haberleri.. Ürdün'ün güneyindeki Akabe kentinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ürdün Rasathanesi ve Deprem Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel saatle 08.05'te Akabe kentinin yaklaşık 60 kilometre güneyinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Merkez Müdürü Mahmud el-Karyuti, depremin yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

Ürdün makamları, depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız

11 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Nurçin Arlı'dan 'evde kal çağrısı: 'Mecburiyetler insana her şeyi y

11 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Nurçin Arlı'dan 'evde kal çağrısı: 'Mecburiyetler insana her şeyi yaptırır, sabredin'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler

Saç dökülmesinin en önemli sebebi...