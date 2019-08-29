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  3. Ünlü şef ve ailesi uçak kurbanı 

Ünlü şef ve ailesi uçak kurbanı 

Ünlü şef ve ailesi uçak kurbanı 

Londra’da yaşayan ödüllü İngiliz besteci ve orkestra şefi Jonathan Goldstein, BBC Konser Orkestrası üyesi eşi Hannah ve bebekleri, İsviçre Alpleri’nde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybetti.

Ailenin uçağı, İsviçre’den İtalya’ya seyahat ettikleri sırada, Pennine ve Lepontine Alpleri arasında yüksek bir dağ geçidi olan Simplon Geçidi’nde düştü. Yetkililer, uçağın sabah kalktığını, bir saat sonra da İtalya sınırına yakın bir yerde düştüğünü ve alev aldığını duyurdu. Ayrıca, hemen olay yerine gönderilen bir acil durum helikopterinin yangını söndürdüğü ve ardından cesetlerin uçaktan çıkarıldığı bildirildi.

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