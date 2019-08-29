Ünlü şef ve ailesi uçak kurbanı 

Ailenin uçağı, İsviçre’den İtalya’ya seyahat ettikleri sırada, Pennine ve Lepontine Alpleri arasında yüksek bir dağ geçidi olan Simplon Geçidi’nde düştü. Yetkililer, uçağın sabah kalktığını, bir saat sonra da İtalya sınırına yakın bir yerde düştüğünü ve alev aldığını duyurdu. Ayrıca, hemen olay yerine gönderilen bir acil durum helikopterinin yangını söndürdüğü ve ardından cesetlerin uçaktan çıkarıldığı bildirildi.