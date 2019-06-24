Ünlü rock yıldızından eşiyle ölüm anlaşması

Goddard’la 42 yıldır evli olan 71 yaşındaki Cooper eşi kendisinden önce ölürse intihar edeceğini açıkladı. The Sunday Mirror’a konuşan Cooper şu ifadeleri kullandı: “Bir anlaşma yaptık. Birimizden biri olmadan hayatta kalmamızın hiçbir yolu yok. Onsuz yaşayamam. Hep, birimizin diğeri için yas tutacağı günlerin asla gelmeyeceğini söylemişizdir. Ölüm halinde birlikte veda edeceğiz. 43 yıldır dünyanın en harika kızıyla evliyim. Birbirimizi hiç aldatmadık.”