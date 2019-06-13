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13 Haziran 2019 Perşembe 21:08 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 21:14

Ünlü poker oyuncusunun akılalmaz ölümü

Ünlü poker oyuncusunun akılalmaz ölümü

Rusya’da meydana gelen olayda, online poker oyuncusu Lilya Novikova, saç kurutma makinesi ile saçını kuruturken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

TASS’ta yer alan habere göre, online poker oyuncusu olan Lilya Novikova (27) Moskova’da bulunan dairesinin banyosunda ölü bulundu. Poker oyuncusunun, saç kurutma makinesi ile saçını kuruttuğu sırada elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Olaya dair inceleme başlatıldığı duyurulurken; Novikova’nın cansız bedeninin komşusu tarafından bulunduğu belirtildi.

(DHA)

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