Ünlü oyuncu Idris Elba koronavirüse yakalandı
Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Idris Elba, koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıkladı.
Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Idris Elba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testi yaptırdığını ve testinin pozitif çıktığını paylaştı. Twitter'dan açıklama yapan Elba, takipçilerine "Panik yapmayın" dedi.
Ünlü oyuncu birçok filmde roller almıştı.
Elba'nın rol aldığı bazı filmler:
Thor: Ragnarok
Thor: Karanlık Dünya
Rocknrolla
Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
Pasifik Savaşı
Takers
Prometheus
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