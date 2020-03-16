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Ünlü oyuncu Idris Elba koronavirüse yakalandı

Ünlü oyuncu Idris Elba koronavirüse yakalandı

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Idris Elba, koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıkladı.

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Idris Elba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testi yaptırdığını ve testinin pozitif çıktığını paylaştı. Twitter'dan açıklama yapan Elba, takipçilerine "Panik yapmayın" dedi. 

Ünlü oyuncu birçok filmde roller almıştı. 

Elba'nın rol aldığı bazı filmler:

Thor: Ragnarok

Thor: Karanlık Dünya

Rocknrolla

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

Pasifik Savaşı

Takers

Prometheus

...


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