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  3. Ünlü modelin cansız bedeni bavulun içinde bulunmuştu... Korkunç itiraf geldi

Ünlü modelin cansız bedeni bavulun içinde bulunmuştu... Korkunç itiraf geldi

Ünlü modelin cansız bedeni bavulun içinde bulunmuştu... Korkunç itiraf geldi

24 yaşındaki Rus model Ekaterina'dan yaklaşık 1 haftadır haber alınamıyordu. Ailesinin ihbarı üzerine polis kan donduran manzara ile karşılaşmıştı. Polisin soruşturmaları sonucunda talihsiz modelin katili bulundu.

24 yaşındaki ünlü Rus blogger ve model Ekaterina K, sevgilisi ile birlikte Avrupa'ya tatile çıkmaya hazırlanıyordu. Ekaterina, bu durumu sosyal medya hesabından da takipçilerine duyurmuştu.

Ancak 24 yaşındaki modelden 1 haftadır hiçbir şekilde haber alınamaması üzerine ailesi polise haber vermiş ve korkunç manzara ile karşılaşmıştı. Polis, Ekaterina'nın cansız bedenini çok sayıda bıçak darbelerine maruz kalmış, boğazı kesilmiş ve çıplak bir halde bavulun içine konulmuş halde bulmuştu. Olayla ilgili de soruşturma başlatılmıştı.

Yapılan araştırmalarda ise polis, Ekaterina’nın bir süre önce sevgilisinden ayrılıp 52 yaşındaki başka bir erkekle aşk yaşamaya başladığını belirlemişti. Soruşturma sonucunda genç kadının nasıl ve kimin tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

İncelemelere göre Ekaterina, cinayet günü önce yeni sevgilisiyle buluştu, ardından tatil valizini hazırlamak için başkent Moskova'daki dairesine döndü.

İddiaya göre, genç modelin yeni sevgilisiyle tatile gideceğini öğrenen eski adamı çok sinirlendi ve kıskançlık krizine girdi. Eski sevgili, bu yüzden genç kadını evinde ziyaret etmek istedi. Daireye girdiğinde de genç kadının tatil için valiz hazırladığını gördü.

Tartışma sonrasında da eski sevgilisi Ekaterina'yı bıçaklayarak öldürdü ardından da yarı çıplak cesedini talihsiz kadının tatil için hazırladığı valize koydu. Deliller ve incelemeler sonucunda cinayetin şüphelisi olan eski sevgili polis tarafından gözaltına alındı.

Katil zanlısı Maxim Gareyev, eski sevgilisini nasıl öldürdüğünü savcılık sorgusunda anlattı.

Gareyev, Ekaterina'nın kendisine yeni sevgilisini övdüğünü ve ondan daha zengin olduğunu söylediğini ardından da kendini kaybettiğini ileri sürdü.

Gareyev, tartışma sonrası mutfaktan bıçak aldığını ve Ekaterina'yı boynundan ve karnından olmak üzere 5 kez bıçakladığını ardından cesedini valize tıkıp delillerden kurtulmak istediğini ancak başaramadığını ve kaçtığını da itiraf etti.

(CNN Türk)

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