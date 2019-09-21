Üniversitelere 'İslamiyet' cezası
ABD’de Donald Trump yönetiminin, ülkedeki iki üniversitenin ortaklaşa yürüttüğü bir Ortadoğu çalışmaları programı için sağlanan fonun kesilebileceği tehdidinde bulunduğu, buna gerekçe olarak da programın ‘İslam’ın olumlu yanlarını fazlasıyla öne çıkarması’nı gösterdiği ortaya çıktı.
Kuzey Carolina ve Duke üniversitelerinin ortaklaşa yürüttüğü programda ideolojik önceliklerin ve İslam’ın olumlu yanlarının fazlasıyla öne çıkarıldığı ileri sürüldü. ABD Eğitim Bakanlığı’nın program kuruluna gönderdiği mektupta bu programın önermelerinin 22 Eylül’e kadar değiştirilmesi talep edildi.
Sürpriz görüşme
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Facebook’un Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg ile Beyaz Saray’da görüştü. Facebook’tan yapılan yazılı açıklamada ise “Mark, gelecekte yapılacak internet düzenlemesine ilişkin politikacıların endişelerini dinlemek ve kendileriyle konuşmak için Washington’da. Mark ayrıca Başkan Trump ile de bugün Beyaz Saray’da güzel ve yapıcı bir toplantı gerçekleştirdi” denildi.