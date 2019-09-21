Üniversitelere 'İslamiyet' cezası

Kuzey Carolina ve Duke üniversitelerinin ortaklaşa yürüttüğü programda ideolojik önceliklerin ve İslam’ın olumlu yanlarının fazlasıyla öne çıkarıldığı ileri sürüldü. ABD Eğitim Bakanlığı’nın program kuruluna gönderdiği mektupta bu programın önermelerinin 22 Eylül’e kadar değiştirilmesi talep edildi.

Sürpriz görüşme

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Facebook’un Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg ile Beyaz Saray’da görüştü. Facebook’tan yapılan yazılı açıklamada ise “Mark, gelecekte yapılacak internet düzenlemesine ilişkin politikacıların endişelerini dinlemek ve kendileriyle konuşmak için Washington’da. Mark ayrıca Başkan Trump ile de bugün Beyaz Saray’da güzel ve yapıcı bir toplantı gerçekleştirdi” denildi.