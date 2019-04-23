UNICEF: Sri Lanka terör saldırılarında 45 çocuk öldü

UNICEF Sözcüsü Christophe Boulierac, İsviçre'nin Cenevre kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Sri Lanka'da gerçekleştirilen intihar saldırılarında öldürülen 321'den fazla kişi arasında en az 45 çocuğun bulunduğunu bildirdi. Boulierac, ayrıca yaralılar arasında çocukların olduğunu ve yaşam mücadelesi verdiklerini söyleyerek çocuk ölümlerinin artma ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Boulierac, Negombo şehrinde St Sebastian Kilisesi'ndeki saldırıda 27 çocuğun öldüğünü ve 10 kişinin de yaralandığını doğrulayarak, doğudaki Batticaloa şehrinde 18 aylık bir bebeğin de aralarında olduğu 13 çocuğun öldürüldüğünü söyledi. Ölen 40 çocuğun Sri Lankalı olduğunu açıklayan Boulierac, 5'inin ise başka milliyetlerden olduğunu belirtti.

Saldırılarda yaralanan 20 çocuk Colombo'daki hastaneye götürüldü. Çocuklardan 4'ünün yoğun bakımda olduğu bildirildi.

DANİMARKALI MİLYARDER 3 ÇOCUĞUNU SALDIRILARDA KAYBETTİ

Sri Lanka'ya ailesi ile birlikte hafta sonu tatilini geçirmek üzere gelen Danimarkalı milyarder Anders Holch Povlsen, 4 çocuğundan 3'ünü saldırılarda kaybetti. Açıklama, Povlsen'in giyim perakende grubu sözcüsü Bestseller'in sözcüsü tarafından yapıldı.

İHA