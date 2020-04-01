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  3. Umman'da koronavirüs nedeniyle ilk can kaybı

Umman'da koronavirüs nedeniyle ilk can kaybı

Umman'da koronavirüs nedeniyle ilk can kaybı

Son Dakika Haberleri.. Umman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün kaydedildiği belirtildi.

Can kaybıyla ilgili ayrıntı paylaşılmayan açıklamada, 18 kişide daha virüse rastlanmasıyla toplam vaka sayısının 210'a yükseldiği aktarıldı.

Bunun yanında, tedavisi tamamlanan 5 hastanın daha taburcu edildiği ve hastalığı yenen kişi sayısının 34'e çıktığı ifade edildi.

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