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Umman Bağdat ilişkileri yeniden güçleniyor

Umman Bağdat ilişkileri yeniden güçleniyor

Umman yönetiminin Irak'taki diplomatik faaliyetlerine yeniden başlamak istediği belirtildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim'in Ummanlı mevkidaşı Yusuf bin Alavi bin Abdullah'dan aldığı mektupta, Umman'ın Bağdat'taki büyükelçiliğini yeniden açarak oradaki diplomatik faaliyetlerine başlamak istediğinin ifade edildiği vurgulandı. Açıklamada, Irak'ın bu adımı ikili dayanışma ve ortak çıkarlar çerçevesinde kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi şeklinde gördüğü aktarıldı. Irak'ın ayrıca, Umman'ın Bağdat Büyükelçiliğini yeniden açma kararını Arap dünyasındaki ortak iş birliğinin güçlendirilmesi açısından olumlu bir gelişme olarak kabul ettiği bildirildi. 

Söz konusu gelişmeye ilişkin Ummanlı yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmazken, büyükelçiliğin ne zaman açılacağına dair de bilgi verilmedi. Umman ve Irak arasındaki diplomatik ilişkiler, son yıllarda bölgedeki siyasi çekişmelerden uzak pozitif yönde ilerleme kaydediyor.

(AA)

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