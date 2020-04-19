UMH güçlerinden Terhune'deki Hafter güçlerine 17 hava saldırısı

Öfke Volkanı Operasyonu Medya Merkezi'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, UMH hava kuvvetlerinin düzenlediği 17 saldırıda, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milisleri ile askeri araçlarının hedef alındığı belirtildi.

AA'nın aktardığı habere göre, açıklamada, söz konusu saldırıların UMH güçlerine Terhune yönünde ilerleyişleri sırasında havadan destek vermek ve Hafter milislerinin Trablus'taki yerleşim yerlerine yönelik saldırılarına karşılık vermek amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Libya'da hükümet güçleri, Terhune'yi Hafter milislerinden geri almak için dün sabah operasyon başlatmıştı.

Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve lojistik merkezleri olarak kullandıkları Giryan kentini Haziran 2019'da kaybetmelerinin ardından Terhune, yeni toplanma ve ikmal noktası olarak öne çıkmıştı.