Uluslararası basın kuruluşları: Bağımsız medyaya yönelik kötü niyetli bir faaliyet

Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) Başkanı ve Azerbaycan'ın resmi haber ajansı AZERTAC'ın Genel Müdürü Aslan Aslanov ile Endonezya Bağımsız Gazeteciler Birliği (AJI) Başkanı Abdul Manan, İsrail'in, Anadolu Ajansının (AA) Gazze ofisinin de bulunduğu binaya saldırısının bağımsız medyaya ve insanların bilgi edinme hakkına yönelik kötü niyetli faaliyet olarak değerlendirdi.

Aslanov, İsrail'in saldırısının ardından AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun mesajı gönderdi.

"Bu hadiseyi kınıyoruz"

İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik hava saldırısında Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binayı hedef almasını üzüntüyle öğrendiğini bildiren Aslanov, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu saldırıyı bağımsız medyaya ve insanların bilgi edinme hakkına yönelik kötü niyetli faaliyet olarak değerlendiriyoruz. Toplumu tarafsız ve hızla haberlerle bilgilendirmek amacını gerçekleştirmek için çalışan medya mensuplarının faaliyetlerinin kısıtlanmasına yönelik adımlar ifade özgürlüğüne tehdittir. Bu hadiseyi kınıyoruz ve medya temsilcilerine karşı bu tür adımları kabul edilemez buluyoruz."

Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği 1961 yılında UNESCO'nun inisiyatifiyle dünya nüfusunun yarısından fazlasının bulunduğu bir bölgede haber ajansları arasında doğrudan ve serbest haber değişimini sağlamak amacıyla kuruldu.

Anadolu Ajansının 2010-2013 yılları arasında dönem başkanlığını yaptığı birliğin şu anki başkanlığını Azerbaycan'ın resmi haber ajansı AZERTAC yürütmektedir. OANA'nın 35 ülkeden 44 haber ajansı üyesi bulunuyor.

"İsrail’in yaptığı, basın özgürlüğü ilkeleriyle örtüşmüyor"

Endonezya Bağımsız Gazeteciler Birliği (AJI) Başkanı Abdul Manan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'deki AA ofisinin de bulunduğu binaya yaptığı saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Manan, "İsrail’in yaptığı, basın özgürlüğü ilkeleriyle örtüşmüyor. Uluslararası organizasyonları, bu saldırıyı soruşturmaya davet ediyoruz." dedi.

Endonezya'nın en büyük İslami kuruluşlarından Muhammadiyah Cemaati Dış İlişkiler Başkanı Bahtiyar Effendy de AA ofisinin de bulunduğu binaya düzenlenen saldırıyı sadece Filistin destekçilerinin değil basın özgürlüğüne inananların da kınaması gerektiğinin altını çizdi.

Saldırılara rağmen bölgedeki gerçek haberleri dünya toplumunun öğrenmeye devam edeceğinden emin olduğunu belirten Effendy, AA’nın, Gazze’de gerçekte ne olduğunu iletme misyonundan geri çekilmeyeceğini kaydetti.

Ülkenin en büyük Müslüman örgütü olan Nahdlatul Ulema Genel Sekreteri Helmy Faishal Zein de saldırıyı kınayarak Birleşmiş Milletlerin (BM) de olayı soruşturması ve sorumlulara karşı derhal harekete geçilmesi konusunda teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya dün en az 5 roketle hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda bina tamamen yıkılmıştı.

(AA)