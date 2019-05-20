Uluslararası Af Örgütü (UAÖ): Son saldırılar, insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamındadır

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), Suriye hükümetinin İdlib ve Hama’daki hastaneler ve diğer sağlık merkezlerine yaptığı saldırıların insanlığa karşı suç teşkil ettiğini bildirdi. UAÖ Türkiye Şubesi Basın Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklama görüşlerine yer verilen Orta Doğu Araştırma Direktörü Lynn Maalouf, sağlık hizmetleri veren hastanelerin bombalanmasının savaş suçu olduğunu belirtti. Son günlerdeki saldırılarda, tıbbi bakıma ihtiyaç duyan sivillerin hayata tutundukları son dalların da kesildiğine vurgu yapılan Maalouf, "Daha önce de sivillere yönelik sistematik saldırılarda sağlık merkezleri defalarca hedef alınmıştı. Bu durumun bir örneği olan son saldırılar, insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamındadır." ifadelerini kullandı.

"EN AZ 300 BİN KİŞİYE SAĞLIK HİZMETİ VERİLİYORDU"

UAÖ açıklamasında, af örgütünün çatışmalardan etkilenen 13 sağlık çalışanıyla görüştüğünü ve tanıklıklarını destekleyen video görüntülerini teyit ettiğine dikkati çekildi. Tanıklar, 5 Mayıs ile 11 Mayıs arasında, Suriye hükümetinin Hass köyünde Nabad El-Hayat (Hayatın Nabzı) Hastanesine, Kafr Zita kasabasında Cave Hastanesine, Kafranbel kasabasında da Cerrahi Hastanesi ile El-Şam Hastanesine defalarca saldırı düzenlediğini söylediği aktarılan açıklamada, İdlib'in güneyi ile Hama kırsalının kuzeyinde ve batısında en az 300 bin kişiye sağlık hizmeti veren bu merkezlerin artık çalışmadığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırılar sırasında hastanede bulunan bir hemşirenin şu görüşlerine yer verildi:

"Yaralananları bodruma taşıdık. Kanamalarını durdurmaya çalışırken ikinci hava saldırısı düzenlendi ve elektrik kesildi. Sonra üçünü ve dördüncü saldırı yapıldı. Sadece patlama seslerini duyuyorduk, bodrum sarsılıyordu. Oksijen kaynaklarını açtık çünkü içeride hava bitti."

(AA)