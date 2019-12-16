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  3. Ülke ayağa kalktı! Okulda 'işkence' odası

Ülke ayağa kalktı! Okulda 'işkence' odası

Ülke ayağa kalktı! Okulda 'işkence' odası

ABD’de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve 7 yaşında bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Soruşturma açılınca şiddet uygulayan görevli intihar etti.

ABD’nin Illinois eyaletinde Gages Lake adlı hiperaktif çocukların gittiği bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki Staley Sandy-Ester isimli çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayı bağımsız kâr amacı gütmeyen medya kuruluşu ProPublica halka duyurdu. ProPublica, hiperaktif çocukların eğitim aldığı okulda, çocukların cezalandırılmaları için bir hücre yapıldığını; burada 7 yaşındaki bir çocuğun Jennifer Aguirre isimli kadın eğitmen tarafından darp edildiğini belirtti. 

21 KEZ SORUŞTURMA 

ProPublica, daha önce de benzer iddialardan dolayı anaokulundan ortaokula kadar her yaştan çocuğun eğitim gördüğü okul hakkında 21 soruşturma açıldığını; yetkililerin “ofis” olarak adlandırdığı hücrenin 2018 - 2019 eğitim yılı içinde bin 700 defa kullanıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında birçok çocuğun fiziksel şiddete uğradığı ve hücre tipi odalarda cezalandırıldığı, yetkililerin ellerinde saatlerce süren güvenlik kamera görüntülerinin olduğu ortaya çıktı. Yerel medya, soruşturma sürecinde çocuğu darp eden Jennifer Aguirre isimli kadının intihar ettiğini duyurdu. Görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı.


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