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  • Ukrayna'dan AGİT'e çağrı: Rusya'ya baskı yapın
03 Aralık 2020 Perşembe 21:05 | Son Güncelleme:

Ukrayna'dan AGİT'e çağrı: Rusya'ya baskı yapın

Ukrayna'dan AGİT'e çağrı: Rusya'ya baskı yapın
AA

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, AGİT'in temel ilkelerine uyması için Rusya'ya baskı uygulanmasını istedi. Rusya'yı saldırganlığını durdurmaya çağıran Kuleba, Rusya'nın Ukrayna topraklarından askerlerini çekmesini söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, AGİT'in temel ilkelerine uyması için Rusya'ya baskı uygulanmasını istedi.

AA'da yer alan habere göre, Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuleba, video konferans yöntemiyle düzenlenen AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Kuleba, ülkesinin egemenliğini ihlal etmekle suçladığı Rusya'yı, saldırganlığını durdurmaya ve Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeye çağırdı.

Rusya'nın, AGİT'in temel ilkelerini ihlal ettiğini kaydeden Kuleba, ihlalleri durdurması için Rusya'ya baskı uygulanmasını talep etti.

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