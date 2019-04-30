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Ukrayna'da Zelenskiy seçimin resmen galibi

Ukrayna'da Zelenskiy seçimin resmen galibi

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, Ukrayna Devlet Başkanlığı seçiminde Zelenskiy’in kazandığını duyurdu.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, Ukrayna Devlet Başkanlığı koltuğunu Vladimir Zelenskiy’in resmen kazandığını açıkladı.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Tatyana Slipaçuk, düzenlediği basın toplantısında, devlet başkanlığı resmi sonuçlarını açıkladı.

İkinci turda Zelenskiy’in yüzde 73,22 oy alarak seçimi resmen kazandığını bildiren Slipaçuk, rakibi Petro Poroşenko’nun ise yüzde 24,45’te kalarak kaybettiğini ifade etti.

Zelenskiy’in 31 Mayıs'a kadar yemin ederek devlet başkanlığı görevine başlaması bekleniyor.

(AA)

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