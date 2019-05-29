  • $6,0148
  • 6,7148
  • 247.998
  • 87.483
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:46 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:46

Ukrayna'da kömür madeninde göçük

Ukrayna'da kömür madeninde göçük

Ukrayna’nın Lviv şehrinde bir kömür madeninde meydana gelen göçükte, 2 madencinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lviv'de bir kömür madeninde göçük meydana geldi. Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi’ne bağlı birimler tarafından olay yerine arama kurtarma ekipleri gönderildiği belirtildi. Ukrayna Bağımsız Madenciler Derneği Başkanı Mihail Volunets tarafından yapılan açıklamada, “Lviv’e bağlı Selets Sokalakoho köyünde bulunan Lesnaya adlı maden ocağında, 242 metre derinliğinde sabaha karşı oluşan göçük esnasında, madende bulunan 21 kişiden 2’si göçük altında kalarak hayatını kaybetmiştir. Ölenlerden 1997 doğumlu olan işçinin cesedi bir saat uğraşın ardından toprak üstüne çıkarılmıştır. Diğer ölen vatandaşın cesedine ulaşma çalışmaları devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı. 

(İHA)

Pençe Harekatı´nda dikkat çeken detay! Alabarda açıkladı

Hercai 12. Yeni Bölüm Fragmanı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bayramda hangi ünlü ne kadar kazanacak?

İşte tarihi Kuşlat Camisi

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.