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11 Haziran 2019 Salı 09:21 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 09:21

Ukrayna'da hastanede yangın: 6 ölü

Ukrayna'da hastanede yangın: 6 ölü

Ukrayna’nın Odessa şehrinde bir psikiyatri hastanesinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, Odessa'da bulunan tek katlı 1 Numaralı Psikiyatri Hastanesinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Gece yarısı söndürülen yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili acilen Başbakan Vladimir Groysman’ı devlet komisyonu kurma ve konuyu incelemesi için görevlendirdiğini duyurdu.

AA

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