Ukrayna'da devlet kurumlarında Ukraynaca zorunluluğu getirildi

Ukrayna Parlamentosu Genel Kurulunda, Ukrayna dilinin devlet alanında işleyişini belirleyen yasa tasarısı 331 milletvekilinden 278'inin oyuyla kabul edildi.

Kabul edilen tasarıya göre, devlet yöneticileri, milletvekilleri, Merkez Bankası çalışanları, hakim ve savcıların yanı sıra sözleşmeli askerler, eğitimciler ve sağlık kurumları çalışanları görevleri süresince Ukraynaca kullanacak.

Yasa özel hayatı ve dini törenleri kapsamıyor

Söz konusu yasa, özel hayatı ve dini törenleri kapsamıyor.

(AA)