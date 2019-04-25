Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9681
  • 6,651
  • 244.994
  • 94.504
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Ukrayna'da devlet kurumlarında Ukraynaca zorunluluğu getirildi

Ukrayna'da devlet kurumlarında Ukraynaca zorunluluğu getirildi

Ukrayna'da devlet kurumlarında Ukraynaca zorunluluğu getirildi

Ukrayna Parlamentosu, Ukraynacanın devlet kurumlarında kullanımını zorunlu hale getiren yasayı kabul etti.

x

Ukrayna Parlamentosu Genel Kurulunda, Ukrayna dilinin devlet alanında işleyişini belirleyen yasa tasarısı 331 milletvekilinden 278'inin oyuyla kabul edildi.

Kabul edilen tasarıya göre, devlet yöneticileri, milletvekilleri, Merkez Bankası çalışanları, hakim ve savcıların yanı sıra sözleşmeli askerler, eğitimciler ve sağlık kurumları çalışanları görevleri süresince Ukraynaca kullanacak.

Yasa özel hayatı ve dini törenleri kapsamıyor

Söz konusu yasa, özel hayatı ve dini törenleri kapsamıyor.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Zehra hatıra olsun istemiş
Cenk Tosun sahada sert evde romantik
Kim Kardashian'dan radikal karar! İşte yeni mesleği
Derya hakaret eden takipçisini affetmedi
Dilan Çiçek Deniz mesaj iddialarına cevap verdi!
Denizli´nin Çivril ilçesinde yer alan göl, Çivril-Dinar kara yolunun geçiş noktasında bulunuyor.

Denizli´de Bir Tatlı Su Gölü: Işıklı Gölü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

787 yıllık kervansaray, geçmişe ışık tutuyor

ABD'de tır şoförlüğü yapan Tolga Karel'e şaşırtan teklif!