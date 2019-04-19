Ukrayna'da başkan adayları kozlarını statta paylaştı

Ukrayna Devlet Başkanlığı için yarışan mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve komedyen Vladimir Zelenskiy futbol stadında düzenlenen tartışma programına katıldı.

Poroşenko ve Zelenskiy, hafta sonu yapılacak devlet başkanlığı seçimi öncesinde Kiev’de Olimpiyat Stadı’nda düzenlenen tartışma programında bir araya geldi.

Stadın içerisine kurulan sahnede yan yana konulan kürsülere çıkan iki aday, bir saatlik program içerisinde sırasıyla birbirlerine soru sordu ve bu sorulara cevap verdi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığının verdiği bilgiye göre, 70 bin kişilik stattaki programı 22 bin kişi tribünlerden izledi. İlginç görüntülerin oluştuğu tartışma programında, Zelenskiy, Ukrayna’nın doğusunda hayatını kaybedenler için sahnede seyircilere dönerek diz çöktü ve saygı gösterisinde bulundu.

Poroşenko ise aynı anda sahnede bulunan hayatını kaybetmiş bir asker yakını kadının karşısında diz çökerek saygısını gösterdi.

Poroşenko’nun yaptığı yanlışlar nedeniyle kendisinin adaylığının öne çıktığına dikkati çeken Zelenskiy, "Ben, sizin hatalarınızın ve sözlerinizin sonucuyum." dedi.

Zelenskiy, kendisinin siyasetçi olmadığını belirterek, sıradan bir kişi olarak mevcut sistemi değiştireceğini savundu.

Zelenskiy’i ülkedeki bazı oligarkların kontrolünde olmakla suçlayan Poroşenko ise iktidarı kendisine bırakmayacaklarını söyledi.

Poroşenko, 21 Nisan’da yapılacak seçim sonrasında Ukrayna halkının tüm tercihini kabul edeceğini belirterek, "Hayat devam edecek. 22 Nisan’da hepimiz devletimizi korumak için birleşmeliyiz. Önemli olan ülkeyi kaybetmemektir." ifadelerini kullandı.

Program sonunda, Ukrayna Milli Marşı'nı Poroşenko elini kalbinin üzerine koyarak, Zelenskiy ise zafer işareti yaparak okudu.

Tartışmanın başlangıcında el sıkışan her iki aday, program bitiminde birbiriyle tokalaşmadan sahneden ayrıldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı ikinci tur seçimi için halk 21 Nisan’da sandık başına gidecek.

Seçimin 31 Mart'taki ilk turunda Vladimir Zelenskiy yüzde 30,24 ile birinci, Petro Poroşenko ise yüzde 15,95 oy ile ikinci olmuştu.

Seçime katılan adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimler, 21 Nisan'da yapılacak ikinci tura kalmıştı.

(AA)