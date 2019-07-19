Ukrayna halkı pazar günü erken seçime gidiyor

Ukrayna Devlet Başkanlığı seçimini kazanan Vladimir Zelenskiy’in göreve gelir gelmez parlamentoyu feshetmesi nedeniyle pazar günü genel seçim yapılacak. Ukrayna Parlamentosunda (Verkhovna Rada) bulunan 225 sandalye için 22 partinin katılacağı seçimlerde 2 bin 747 milletvekili adayı yarışacak. Yüzde 5’lik baraj uygulamasının olduğu seçimler için Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu bölgelerde ve Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da sandık kurulmayacak.

Anketlere göre, yüzde 5 barajını 5 partinin geçmesi bekleniyor. Zelenskiy’in "Halkın Hizmetkarı" partisinin oyların yüzde 49,5’ini alacağı, Rusya yanlısı "Yaşam İçin Muhalefet Platformu"nun ise yüzde 10,5 ile ikinci sırada yer alacağı tahmin ediliyor. Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun partisi Avrupa Dayanışmasının yüzde 7,7, eski Başbakan Yuliya Timoşenko’nun Anavatan Partisinin ise yüzde 6,9 oy alması bekleniyor. Rock grubu Okean Elzi’nin solisti Svyatoslav Vakarçuk’un partisi Ses’in ise yüzde 5,9 oy alacağı öngörülüyor.

Daha önce komedyenlik yapan Zelenskiy, mayıs ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde yüzde 73,22 oy alarak zafer kazanmış, rakibi eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise 24,45 oy alabilmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, göreve geldikten hemen sonra 8. Dönem Ukrayna Parlamentosunu fesheden ve 21 Temmuz’da erken parlamento seçimleri yapılmasını öngören kararname imzalamıştı. Zelenskiy, seçimlerden sonra parlamentonun feshedilmesi kararını açıkladığı yemin töreninde hükümetin de istifasını istemişti.

Ukrayna Anayasası’na göre başbakanın istifasına Ukrayna Parlamentosu karar verdiği için Zelenskiy’in talebi üzerine Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman istifasını parlamentoya sunmuştu. Ancak genel kurulda yapılan oylamada istifanın kabulü için gerekli 226 oy sağlanamamış, dolayısıyla da yeni hükümet kuruluncaya kadar mevcut başbakan ve bakanlar görevini sürdürmeye devam etmişti.

ROCK GRUBUNUN SOLİSTİ İLE KOALİSYON PLANI

Öte yandan seçimlerden sonra Zelenskiy’in partisinin parlamentoda çoğunluğu elde ederek hükümeti kurmak için koalisyon kurabileceği belirtiliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in yardımcısı Sergey Şefir, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, barajı geçmesi halinde Ukraynalı rock grubu solisti Vakarçuk’un partisi Golos (Ses) ile koalisyon kurmak istediklerini bildirdi. Şefir, Ses partisinin baraj altında kalması halinde ise şartlar konusunda anlaşılırsa eski Başbakan Timoşenko’nun Anavatan Partisi ile koalisyon kurulabileceğini dile getirdi.

(AA)