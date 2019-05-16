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  3. Ukrayna Devlet Başkanlığı seçimlerini kazanan Zelenskiy 20 Mayıs'ta yemin edecek

Ukrayna Devlet Başkanlığı seçimlerini kazanan Zelenskiy 20 Mayıs'ta yemin edecek

Ukrayna Devlet Başkanlığı seçimlerini kazanan Zelenskiy 20 Mayıs'ta yemin edecek

Ukrayna Devlet Başkanlığı seçimlerini kazanan Vladimir Zelenskiy, 20 Mayıs'ta yemin ederek görevine başlayacak.

Ukrayna Devlet Başkanlığı seçimlerini kazanan Vladimir Zelenskiy, 20 Mayıs'ta yemin ederek görevine başlayacak.

Ukrinform haber ajansına göre, Ukrayna Parlamentosunda 331 milletvekilinden 315'inin oyuyla Zelenskiy'nin resmen göreve başlama tarihi 20 Mayıs olarak belirlendi.

Ukrayna'da 21 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 73,22 ile seçimin galibi olmuş, rakibi ve mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise yüzde 24,45'te kalmıştı.

(AA)

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