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09 Kasım 2020 Pazartesi 18:28 | Son Güncelleme:

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy koronavirüse yakalandı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy koronavirüse yakalandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, tüm önlemlere rağmen test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Kendisini karantinaya alacağını belirten Zelenskiy, "Çoğu kimse Kovid-19'u atlatıyor. Ben de atlatacağım. Her şey iyi olacak." ifadelerini kullandı.

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