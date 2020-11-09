09 Kasım 2020 Pazartesi 18:28 | Son Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy koronavirüse yakalandı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, tüm önlemlere rağmen test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.
Kendisini karantinaya alacağını belirten Zelenskiy, "Çoğu kimse Kovid-19'u atlatıyor. Ben de atlatacağım. Her şey iyi olacak." ifadelerini kullandı.