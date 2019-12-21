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UCM, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatıyor

UCM, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatıyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail’in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurdu.

Bensouda, “Tüm güvenilir bilgilerin kapsamlı, bağımsız ve objektif bir değerlendirmesinin ardından soruşturma açılmasına ilişkin tüm kriterlerin karşılandığını” duyurdu. Uluslararası sivil girişim olan Özgürlük Filosu Koalisyonu, UCM’den işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail’in suçlarını soruşturmasını talep etmişti.


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