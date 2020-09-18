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  • Twitter'dan güvenlik açıklaması: ABD'de başkanlık seçimleri öncesi yüksek profilli hesapların ele geçirilmesi önlenecek
18 Eylül 2020 Cuma 09:43 | Son Güncelleme:

Twitter'dan güvenlik açıklaması: ABD'de başkanlık seçimleri öncesi yüksek profilli hesapların ele geçirilmesi önlenecek

Twitter'dan güvenlik açıklaması: ABD'de başkanlık seçimleri öncesi yüksek profilli hesapların ele geçirilmesi önlenecek
AA

Twitter, bilgisayar korsanlarının siyasilerin ve gazetecilerin hesaplarını ele geçirme riskine karşı, daha gelişmiş savunma sistemleri kullanılacağını kaydederek, ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi üst düzey siyasilerin ve gazetecilerin hesaplarının ele geçirilme riskine karşı güvenliğini artıracaklarını belirtti.

Twitter, bilgisayar korsanlarının siyasilerin ve gazetecilerin hesaplarını ele geçirme riskine karşı, daha gelişmiş savunma sistemleri kullanılacağını kaydederek, ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi üst düzey siyasilerin ve gazetecilerin hesaplarının ele geçirilme riskine karşı güvenliğini artıracaklarını belirtti.

Açıklamada, seçimler öncesi ''bu tür güvenlik önlemlerinin alınmasının kritik bir önleyici adım'' olduğu ifade edildi.

Yüksek profilli hesapların güçlü parolalar kullanmasını gerektireceği belirtilen açıklamada, Twitter'ın parolaları sıfırlamak için e-posta veya telefon numarasıyla onay gerektiren bir ayarı etkinleştireceği ve bu hesaplara ayrıca iki aşamalı kimlik doğrulama kullanmalarını tavsiye edeceği kaydedildi.

Twitter'da daha önce aralarında ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden, eski ABD Başkanı Barack Obama, iş adamları Bill Gates ve Elon Musk gibi milyonlarca takipçisi bulunan bazı hesaplar ele geçirilmiş ve bu hesaplardan Bitcoin ile ilgili paylaşımlar yapılarak para gönderilmesi istenmişti.

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