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06 Kasım 2020 Cuma 09:51 | Son Güncelleme:

Twitter ve Facebook yeni tartışmanın fitilini ateşledi: Trump'a çifte standart

Twitter ve Facebook yeni tartışmanın fitilini ateşledi: Trump'a çifte standart
DHA

ABD Başkanı Trump'ın seçim sürecinin başlamasından bugüne kadar yaptığı paylaşımların yarısı Facebook ve Twitter tarafından sansürlenirken, Demokrat aday Biden'ın sansürlenmemesi ülkede yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

ABD başkanlık seçimlerinin sonuçları beklenirken ülkede yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. Sosyal medya devleri Facebook ve Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı paylaşımların yarısını sansürlerken, Demokrat aday Joe Biden'a sansür uygulamadı.

DHA'da yer alan habere göre, ABD başkanlık seçimlerinin sonuçları beklenirken, eyaletlerde bıçak sırtı bir yarış sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sürecinin başlamasından bugüne kadar yaptığı paylaşımların yarısının Facebook ve Twitter tarafından sansürlenmesi ve "yanlış bilgi" notu düşülmesi dünya genelinde en çok konuşulan ve tartışılan konu haline geldi. Sosyal medya paylaşım sitelerinin Trump'a yönelik sansür uygulaması ülkede yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

TRUMP'IN 11 TWİTİ SASÜRLENDİ

ABD Başkanı Trump'ın yaptığı 22 paylaşımın 11'i Twitter tarafından sansürlendi. Ayrıca Trump'ın tweetleri normal şartlarda dakikada 827 kez insanlar tarafından paylaşılırken bu sayı sansür sonrası 151'e düştü. Son 24 saatte 300.000'den fazla üyeye ulaşan sayfa Facebook tarafından sansürlendi.

BİDEN'A SANSÜR UYGULANMADI

Diğer yandan Trump’ın rakibi Demokrat Parti adayı Joe Biden’a ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamaların sansüre uğramadığı ise dikkat çekti.

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