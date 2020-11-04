Twitter, Trump'ın attığı "seçim" tweetine erişim kısıtlaması getirdi

Twitter, Donald Trump’ın bu geceki seçim sonuçlarıyla ilgili tweetine “yanlış bilgi” etiketi koydu.

DHA'da yer alan haberde sosyal medya devi daha önce, sonuçların kıran kırana devam eden başkanlık yarışında erken zafer ilan eden tweetleri etiketleyeceğini söyledi.