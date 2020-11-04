04 Kasım 2020 Çarşamba 09:14 | Son Güncelleme:
Twitter, Trump'ın attığı "seçim" tweetine erişim kısıtlaması getirdi
DHA
Sosyal medya devi Twitter, Donald Trump'a sansür uyguladı. Twitter, Trump'ın attığı "seçim" tweetine erişim kısıtlaması getirdi.
Twitter, Donald Trump’ın bu geceki seçim sonuçlarıyla ilgili tweetine “yanlış bilgi” etiketi koydu.
DHA'da yer alan haberde sosyal medya devi daha önce, sonuçların kıran kırana devam eden başkanlık yarışında erken zafer ilan eden tweetleri etiketleyeceğini söyledi.