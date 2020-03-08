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  3. Türkmen lideri Salihi: Irak'ta yeni tip koronavirüsle ciddi mücadele edilmiyor

Türkmen lideri Salihi: Irak'ta yeni tip koronavirüsle ciddi mücadele edilmiyor

Türkmen lideri Salihi: Irak'ta yeni tip koronavirüsle ciddi mücadele edilmiyor

Irak Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Irak'ta yeni tip koronavirüsle ciddi bir şekilde mücadele edilmediğini belirtti.

Irak Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Irak'ın Kerkük kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin acil şekilde ciddi önlemler almaması durumda vaka sayısının artmasından endişe edildiğini vurgulayarak, yeni tip koronavirüsle mücadelede hükümet ve Sağlık bakanlığının yetersiz kaldığı değerlendirmesinde bulundu.

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