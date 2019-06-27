Türkiye'ye kumpas merkezine onay çıktı

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e ikinci sondaj gemisi Yavuz’u göndermesinin yankıları sürüyor. Endişelenen Rumların baskısıyla harekete geçen ABD Senatosu, Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı tasarısını onayladı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanı olduğu Dışişleri Komitesince kabul edilen tasarı, ABD, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs arasında enerji işbirliğini koordine edecek bir ABD-Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulmasını öngörüyor. Tasarıda Ankara ile Washington arasında kriz yaratan S-400 alımı da yer aldı. Buna göre, Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almaktan vazgeçmediği sürece Türkiye’ye F-35 sevkıyatı yapılmayacak.

3 MİLYON DOLAR YARDIM

Tasarıya göre Kıbrıs’a silah satışıyla ilgili kısıtlamalar kaldırılacak, Yunanistan’a 3 milyon dolar askeri yardım yapılacak ve 2020-2022 arasında mali dönemlerinde Yunanistan ve Kıbrıs’a Uluslararası Askeri Eğitim yardımı yapılacak.

ABD’NİN NE HAKKI VAR?

Senatonun kararını değerlendiren Başkan Erdoğan, “Amerika’nın orada ne hakkı var?” dedi. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin garantör ülke olduğunu belirten Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs’a karşı yapılacak herhangi saldırıda garantörüz” diye konuştu.

LOJİSTİK LİMAN HAMLESİ

ABD, İsrail ve Fransa’nın Güney Kıbrıs’ta ‘askerî üs’ edinme çalışmaları sonrasında Türkiye, Ada’da askerî liman için de harekete geçti. Türkiye’nin sondaj gemileri Fatih ve Yavuz’u koruyacak olan savaş gemileri için KKTC’de liman kurulacak. Türk ordusuna hizmet etmesi için Mersin Taşucu’nda da tersane kurulacak..

İran: Tuzakçı ABD dünyayı aldatıyor

İran dini lideri ali Hamaney, ABD’nin bir yandan savaş hazırlıkları yapıp bir yandan müzakere çağrısı yapmasını eleştirdi. Hamaney, “ABD’nin müzakere önerisi aldatmacadan başka bir şey değil. Düşman baskıyla bir sonuca varamayınca, İran halkını saf bir millet yerine koyarak, ‘İran halkı kalkınmalıdır’ diyor. Tabii ki bu millet kalkınacaktır ama siz olmadan” dedi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise, Tahran’ın müzakere masasını terk etmediğini ancak ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un başını çektiği grubun savaş komplosu kurduğunu söyledi. ABD’nin yeni Savunma Bakan Vekili Mark Esper de, İran ile savaş istemediklerini ve yaşanan gerginliğin diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulamıştı. Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi, İran’a saldırı için“onaya ihtiyacım yok” diyen Başkan Trump’a karşı harekete geçti. Cumhuriyetçi temsilciler, onay alınmadan yapılacak bir askeri saldırıda federal fonların kullanılmasını yasaklayan tasarı hazırlandı.