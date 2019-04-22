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Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna molotofkokteylli saldırı

Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna molotofkokteylli saldırı

İsviçre'de Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu binasına kimliği bilinmeyen kişilerce molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.

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İsviçre'de Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu binasına kimliği bilinmeyen kişilerce molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.

Başkonsolos Asiye Nurcan İpekçi, saldırıya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 02.51'de Başkonsolosluğa saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Binada herhangi bir hasar meydana gelmedi

Daha önce de Konsolosluğun hedef alındığını anımsatan İpekçi, saldırıyı henüz üstlenen bir grubun olmadığını söyledi.

Başkonsolos İpekçi, polisin saldırıya ilişkin üç genci gözaltına aldığını bildirdiğini aktararak "Henüz bu kişilere ilişkin ayrıntıları vermediler. Önümüzdeki günlerde konunun aydınlatılacağını düşünüyoruz." dedi.

Başkonsolosluk binasında herhangi bir hasarın olmadığını ifade eden İpekçi, atılan molotofkokteyllerinden birinin yanmadığını ve diğerinin de parmaklıklara çarpıp söndüğünü kaydetti.

Terör örgütlerinin hedefi haline geldi

Son yıllarda terör örgütlerinin hedefi haline gelen Zürih Başkonsolosluğu, son 2,5 yılda 6 kez saldırıya uğradı. 1 Mayıs 2017'de Başkonsolosluk önüne gelen yüzleri kar maskeli kişiler, Konsolosluğa boyalarla saldırırken yakındaki otobüs durağı ve karşıdaki binaya, kırmızı boyalarla "Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)" yazmıştı. 29 Ocak 2018'de de Zürih Başkonsolosluğu servis aracına kimliği bilinmeyen kişilerce kundaklama girişiminde bulunulmuştu.

(AA)

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