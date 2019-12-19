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  3. Türkiye'nin varlığı çıldırttı! Mısır'dan Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle

Türkiye'nin varlığı çıldırttı! Mısır'dan Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle

Türkiye'nin varlığı çıldırttı! Mısır'dan Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle

Mısır yönetimi, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan mutabakat muhtıralarıyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) başvurdu.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunun haber sitesine göre, Mısır yönetimi BMGK'ye yazılı müracaatta bulunarak, Türkiye ile Libya'daki UMH arasında imzalanan anlaşmaların, Konseyin 2011'de kabul ettiği "Libya'nın batısındaki milislere silah verilmesi" konulu 1970 sayılı kararına aykırı olduğunu öne sürdü.

Haberde, Mısır'ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhammed İdris tarafından dün BMGK yetkililerine sunulan başvuru mektubunda, söz konusu mutabakatların Libyalı taraflar arasında 17 Aralık 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması'na da aykırı olduğu iddialarının yer aldığı kaydedildi.

Türkiye ile Libya'daki UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı. 

(AA)


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