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  3. Türkiye'nin kararlı duruşu Yunanistan'ı korkuttu... Orduyu güçlendirmek için harekete geçtiler!
01 Eylül 2020 Salı 19:57 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin kararlı duruşu Yunanistan'ı korkuttu... Orduyu güçlendirmek için harekete geçtiler!

Türkiye'nin kararlı duruşu Yunanistan'ı korkuttu... Orduyu güçlendirmek için harekete geçtiler!
AA

Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki kararlı duruşu Yunanistan'ı korkuttu. Yunan basınında yer alan haberlerde, Atina hükümetinin ülkenin silahlı kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla 10 milyar avroluk harcama yapmayı planladığı duyuruldu.

Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki kararlı duruşu sonrası Yunanistan'ı korku sardı. Yunan basını, Yunan hükümetinin orduyu güçlendirmek adına 10 milyar avroluk harcama yapmayı planladığını duyurdu.

AA'nın aktardığı habere göre, Yunan hükümetinden ismi açıklanmayan yetkililer, basına yaptıkları açıklamalarda, Fransa ve diğer ülkelerle silah alımı için görüşmelerin devam ettiğini, bu konudaki müzakerelerin 10 Eylül'de Korsika Adası'nda gerçekleştirilecek AB üyesi Akdeniz ülkeleri toplantısına kadar tamamlanmasının hedeflendiği kaydetti.

Devlet Bakanı Yorgos Gerapetritis katıldığı bir televizyon programında, hükümetin silahlı kuvvetlerini ve silah endüstrisini güçlendirme çabası çerçevesinde birçok ülke ile temas halinde olduğunu söyledi.

Fransa’dan Rafale uçaklarının alımı için henüz anlaşma olmadığını, bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini belirten Gerapetritis, hedefin Yunan silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu olduğunu ifade etti.

Gerapetritis, Yunanistan'ın iyi komşuluk taraftarı olduğunu ve Türkiye ile olan iletişim kanallarının açık olması gerektiği gürüşünü de dile getirdi.

Daha önce Yunan medyası Atina'nın Paris'ten Rafale savaş uçağı ile Belharra fırkateyn gemisi almak için temaslarını sürdürdüğünü yazmıştı.

Yunanistan Maliye Bakanı Hristos Staikuras da savunma harcamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetleri güçlendirmek için daha fazla para sarf etmeye hazır olduklarını bildirmişti.

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