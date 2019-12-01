Türkiye'nin hamlesi Miçotakis'i çıldırttı: NATO'dan Türkiye'ye kınama talep edecek

Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis 3-4 Aralık'ta Londra'da yapılacak zirve sırasında NATO'dan Türkiye'ye kınama talep edecek.

Lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi kongresinin kapanışında konuşan Miçotakis Türkiye'yi provokasyon yapmakla suçladı. Haddini aşan Yunan Başbakan sözde provokasyonları cevapsız bırakmayacağını söyledi.

Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) de desteğini aldıklarını söyleyen Miçotakis Türkiye'nin uluslararası hukuku çiğnediğini öne sürerek "NATO gibi bir ittifakın kenarda durup sessiz kalması mümkün değildir" diye konuştu.