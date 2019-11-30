Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 269.712
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Türkiye'den İngiltere'ye başsağlığı mesajı

Türkiye'den İngiltere'ye başsağlığı mesajı

Türkiye'den İngiltere'ye başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, dün İngiltere'nin başkenti Londra'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Londra´da dün (29 Kasım) gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda iki kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

Sözkonusu menfur saldırı, terörün masum insanları hedefleyen hain ve acımasız yüzünü bir kez daha göstermiştir. Bu zor gününde dayanışma içinde olduğumuz dost Birleşik Krallık halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına sabır, yaralananlara acil şifa diliyoruz."

(DHA)


Aslı Enver ateş püskürdü! 'Ne münasebet!'
'Başıma bir şey gelse ilk Acun'u ararım'
Kıvanç Tatlıtuğ'a Can Yaman'ın sözleri soruldu
Onur Tuna'dan şaşırtan yorum: Can Yaman'ı tanımıyorum
Can Yaman neden inandırıcı gelmiyor?
<p>Dünyanın en büyük medeniyetlerinden biri olan Hitit İmparatorluğu’na başkentlik yapan en önemli a

Bilim Dünyasını Heyecanlandıran Keşif

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sakarya'da yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağında çay içti