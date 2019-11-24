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  3. Türkiye olmasaydı, yüzbinlerce Aylan Bebek olurdu

Türkiye olmasaydı, yüzbinlerce Aylan Bebek olurdu

Türkiye olmasaydı, yüzbinlerce Aylan Bebek olurdu

1 milyon 200 bin çocuk hekiminin üye olduğu dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumu olan Uluslararası Pediatri Kurumu IPA (International Pediatric Assocation), yönetim toplantısını “Mülteci ve Göçmen Çocuklar” başlığıyla ilk kez İstanbul’da gerçekleştirdi.

IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, “Türkiye olmasaydı, yüz binlerce Aylan bebek olurdu. Türkiye çok büyük felaketlerin önüne geçti” dedi.

IPA’nın ABD’li Başkanı Prof. Dr. Errol Alden ise şunları vurguladı: “IPA 1 milyonu aşkın pediatri uzmanını temsil etmekte ve özellikle ‘yerinden edilmiş’ çocukların sağlığıyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte.  Türkiye bu konuda gerçekten süper bir iş çıkardı. Mülteci kamplarını ve okullarını ziyaret etme fırsatını buldum ve gerçekten çok etkilendik. Pediatristler olarak hükümetlerle işbirliğine dair iyi bir model ortaya çıkardığını ve bunlardan öğrenebileceğimiz çok şey olduğunu düşünüyoruz. Özellikle yerinden edilmiş çocuklarla ilgili hizmetlerin nasıl sağlanacağına dair çok şey öğrendik.”

Türklerden çok şey öğrendik

Prof. Dr. Errol Alden: “Türkiye mülteci konusunda rol model oldu.”


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