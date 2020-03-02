Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2454
  • 6,9139
  • 319.519
  • 105994
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Türkiye korkusu darbeci Hafter ve Esed'i bir araya getirdi

Türkiye korkusu darbeci Hafter ve Esed'i bir araya getirdi

Türkiye korkusu darbeci Hafter ve Esed'i bir araya getirdi

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter tarafından oluşturulan geçici hükümet ve Suriye Beşşar Esed rejimi karşılıklı diplomatik misyon binalarını belirleme ve konsolosluk açma konusunda protokol imzaladı.

Bingazi merkezli 218 TV’nin haberine göre, rejimin dışişleri bakanı Velid Muallim ile Şam’da temaslarda bulunan Hafter hükümeti heyeti arasında bugün yapılan görüşmede, karşılıklı konsolosluk açılmasını da içeren 46 protokol imzalandı.

Protokollerin, iki ülke topraklarının egemenliği ve "başta Türkiye olmak üzere yabancı ülkelerin operasyonları konusunda koordinasyon ve iş birliğini de içerdiği" kaydedildi.

Hafter'in sözde hükümetinden başbakan yardımcısı Abdurrahman el-Ahiraş, dışişleri ve uluslararası yardımlaşma bakanı Abdulhadi el-Huveyc, savunma bakanı Yunus Ferhan ve istihbarat şefi Mustafa el-Mukaran’dan oluşan heyetin dün akşam Şam’a gittiği belirtilmişti.

Siyasi, güvenlik ve bilgi paylaşımı gibi konuların koordinasyonunun değerlendirileceği ziyarette "Türkiye'nin operasyonları" meselesinin de görüşüleceği bildirilmişti.


Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!
Aylar sonra sevgilisiyle ilk poz
'Hıçkıra hıçkıra ağlıyorum, bana artık uyku yok'
Mucize Doktor'a flaş transfer!
O paylaşım çıldırttı! Demet Şeyma'ya ateş püskürdü
<p>Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat'ta gerçekleştirilen menfur saldırıyı müteakip başlatıl

Bakan Akar'dan 'Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklama

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Tüm engelleri aşan binlerce göçmen, Yunanistan'a geçti