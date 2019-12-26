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  3. Türkiye 'asker göndeririz' demişti: Libya'dan önemli açıklama

Türkiye 'asker göndeririz' demişti: Libya'dan önemli açıklama

Türkiye 'asker göndeririz' demişti: Libya'dan önemli açıklama

Libya’nın uluslararası alanda tanınan hükümeti Türkiye’den resmi olarak askeri destek isteyeceğini açıkladı.

Libya İçişleri Bakanı Fathi Bashagha, “Trablus'ta savaş durumu artarsa, Türkiye’den asker desteği isteyeceğiz” diyerek, gerekirse Türkiye’den asker isteneceğinin resmî açıklamasını yaptı. Halife Hafter’e bağlı doğu kuvvetleri Nisan ayından bu yana Trablus’u almaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir davet olması halinde Libya’ya asker gönderileceğini açıklamıştı.

(İHA)

 


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