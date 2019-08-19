'Türkiye, Afganistan'da hayati bir rol oynadı'

Büyükelçi Seyitcan'ın ev sahipliğinde "Afganistan'ın Bağımsızlığının 100. Yılı", Ankara'da bir otelde düzenlenen programla kutlandı.

Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra yabancı misyon temsilcileri, yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı.

Seyitcan, burada yaptığı konuşmada, 100 yıl önce bugün Afganistan'ın İngiliz İmparatorluğundan tam bağımsızlığını kazandığını belirterek, Türkiye'nin Afganistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.

Afganistan halkının bağımsızlıklarını korumak için halen mücadele ettiğine vurgu yapan Seyitcan, tüm vatandaşlarının güvenliği ve ülkesinin refahı için çalıştıklarını dile getirdi.

Seyitcan, Afganistan'ın barışı tesis etmek için doğru yolda olduğunun altını çizerek, ülkesinin Türkiye başta olmak üzere tüm müttefiklerinin desteği olmadan bu yolda başarılı olamayacağına işaret etti.

- Türkiye ile Afganistan arasındaki diplomatik ilişkiler

Türkiye ile Afganistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 20. yüzyılın başında başladığını anımsatan Seyitcan, halkların kültürel ilişkisinin ise yüzyıllar öncesine uzandığını aktardı.

Seyitcan, her iki ülkenin parlamentoları tarafından kabul edilen Stratejik İşbirliği ve Dostluk Anlaşmasının bu ilişkiyi daha da güçlendireceğini kaydetti.

NATO üyesi olan Türkiye'nin güvenliği sağlamada ve Afgan güvenlik güçlerinin terörle mücadelesinde aktif rol aldığını belirten Seyitcan, "Türkiye, Afganistan'ın ulusal güvenlik ve savunma güçlerinin eğitilmesi, sağlık, eğitim, insani yardım ve yeniden inşa gibi alanlarda Afganistan hükümeti ve halkına destek vererek hayati bir rol oynamıştır." diye konuştu.

Seyitcan, Türkiye'nin bölgesel gelişmelerde de oldukça aktif tutum sergilediğine vurgu yaparak, ülkesinin Türkiye ile Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci Bakanlar Toplantısının eşbaşkanlığını yapacağı bilgisini de paylaştı.

- Taliban'la barış görüşmeleri

Afganistan'ın Taliban'la mücadelesine de değinen Seyitcan, müzakere ve barış kapılarının her zaman açık tutulduğunun altını çizdi.

Seyitcan, Afganistan'ın Taliban ile ABD arasında devam eden barış görüşmelerini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Yakın gelecekte Taliban ile Afganistan hükümeti arasında doğrudan barış görüşmelerini de dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın son 20 yılda eğitim, sağlık, şehirleşme, medya, kadınların iş hayatına katılımı ve insan hakları gibi konularda önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Seyitcan, ülkesinin Talibanla mücadelede bu kazanımları tehlikeye atamayacağını sözlerine ekledi.

(AA)