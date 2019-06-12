Türk pilotların F-35 eğitimleri kesildi

Ankara’nın Rusya’dan alacağı S-400 hava savunma sistemlerini engellemek için her yolu deneyen ABD ile yaşanan kriz yeni bir boyut kazandı. Kongre’den gün aşırı tehdit kararları çıkartan Washington, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına katılmını kademeli olarak engellemeye başladı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Mike Andrews, Türk F-35 savaş uçaklarının artık Arizona’daki Amerikan Luke Hava Üssü’nde uçmadığını açıkladı. Reuters’e konuşan Andrews, “Türkiye’nin politikasında değişiklik olmadığı sürece, F-35 programının yavaşlatılması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Ajansa konuşan ikinci ABD’li yetkili ise, Luke Hava Üssü’ndeki bir komutanın, güvenlik gerekçesiyle Türk pilotların ve teknik ekiplerin buradaki eğitiminin durdurduğunu böyledi. Yetkili, Florida’daki Eglin Hava Üssü’ndeki Türk teknik personelin eğitimlerinin ise sürdüğünü aktardı.

TEMMUZ SONU DEMİŞLERDİ

Reuters’ın savunma muhabiri Phil Stewart, “Geçen hafta yeni pilotların eğitimi durdurulsa bile, ABD’de olanların eğitiminin temmuz sonuna kadar devam edeceğini duymuştuk” şeklinde tweet attı. ABD, S-400’ler ile F-35 uçaklarını birbirine rakip askeri sistemler olarak kabul ediyor ve bir ülkenin ikisine birden sahip olmasının F-35 programını riske atacağını savunuyor. F-35 savaş uçaklarının üretim ortağı Türkiye, uçakların geliştiricisi Lockheed Martin’e 9 milyar dolarlık 100 uçak sipariş vermişti.

Luke Hava Üssü'nde 4 pilot, 2 eğitmen ve ayrıca eğitim alan 20 bakım personeli bulunuyor.

HADSİZ İDDİA: BİLGİLERİ ALIRLAR

ForeIgn Polcy dergisinde daha önce eğitimlerin bitiş tarihi olarak verilen 31 Temmuz'un öne çekilme nedeni olarak Türk pilotların hava karargahındaki gizli bilgilere erişme ihtimali bulunması şeklinde yersiz bir iddia gündeme getirildi.

DIŞİŞLERİ: DOSTLUKLA BAĞDAŞMAZ

Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi’nin Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400'ler konusunda tehdit dolu yeni kararına tepki gösterdi. Açıklamada kararın dostluk ve müttefiklikle bağdaşmadığı belirtilirken “Kararda Türkiye’nin dış politikası ve yargı sistemiyle ilgili yer verilen temelsiz iddiaların kabul edilmesi mümkün değildir” denildi.

ÖZGÜR İRADEMİZİ CEZALANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri konusunda ABD’nin ortak çalışma komisyonu kurulması için bir adım atmadığını söyledi. Türkiye’nin bu konudaki tavrının net ve endişeleri gidermeye yönelik olduğunu belirten Demir, ancak ABD’nin buna yanaşmadığını, F-35 programını sonlandıramya çalışarak Türkiye’nin özgür iradesini cezalandırmaya çalıştığını söyledi.

RUSYA: SEVKIYATI TEMMUZDA YAPIYORUZ

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Yardımcısı Yuriy Uşakov, Türkiye’ye S-400 sevkıyatının temmuzda planlandığını, Moskova ile Ankara arasındaki tüm anlaşmaların vaktinde yerine getirileceğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov da, ABD’nin Türkiye’ye yönelik son eylemlerinin açıkça, doğrudan bir şantaj olduğunu belirtti.

HİNDİSTAN'I DA AYNI ŞEKİLDE TEHDİT ETTİLER

S-400’lerin alınmasının ABD’nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşılık Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında Rusya’ya getirilen yaptırımları ihlal edeceğini vurgulayan ABD Dışişleri yetkilisi, “Türkiye ile yaşadığımız tartışmaya bakın. Aynı endişeler Hindistan’ın S-400’leri satın alması halinde de geçerli olacaktır” dedi.

BM'DEN İDLİB ZİYARETİ

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen bugün Türkiye’yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Pedersen’i kabul etmesi bekleniyor. Görüşmede İdlib ve Suriye’deki son durum ele alınacak.