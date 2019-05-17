Türk öğrenci katledildi

Polonya’nın başkenti Varşova’nın Wawer İlçesi'ndeki Kral Macius İlkokulu’nda 15 yaşındaki Polonyalı Emil B., 16 yaşındaki Yakup Kızıltaş’ı bıçaklayarak öldürdü. Tanıklar, Emil B.'nin Kızıltaş’a “Cuma günü televizyon yıldızı” olacaksın yazan bir mesaj gönderdiğini söyledi. Kızıltaş, cuma günü annesiyle okula geldi. Kızıltaş’ı koridorda yakalayan Emil B., onu önce sırtından bıçakladı. Saldırgan sonra peşinden giderek sınıfta sıkıştırdığı Kızıltaş’ı bıçaklamaya devam etti. Anne ve diğer öğrencilerin gözleri önünde meydana gelen olayda saldırgan, 5 bıçak darbesinin ardından Kızıltaş’ın şah damarını kesti. Kızıltaş olay yerinde hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan ve uyuşturucu kullandığı ortaya çıkan Emil B. tutuklandı. Olayın Yakup’un Emil B.'nin okulda uyuşturucu satma teklifini reddetmesi üzerine meydana geldiği öğrenildi.

Cenazede gözyaşları sel oldu

Kızıltaş’ın sevenlerinin ve okul arkadaşlarının katıldığı cenaze töreninde hüzün hakimdi. Varşova Tatar Mezarlığı’ndaki törene Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül de katıldı.