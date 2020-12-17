Türk katili ırkçının babası daha beter! Kan donduran taleplerde bulundu

Almanya’nın Hanau kentinde 19 Şubat’ta farklı yerleri basıp 4’ü Türk 9 kişiyi öldüren, ardından da annesini vurup intihar eden ırkçı Alman katil Tobias Rathjen’in babası, cinayet silahını geri istedi. Savcılığa 15 şikayet dilekçesi gönderen 73 yaşındaki H.G. Rathjen, “Asıl failler öldürülenlerdir. Onlar için asılan anma afişleri ve anıtlarla halkı kışkırtıyorlar. Bunlar kaldırılsın. Burada Türklerin çalışmasını kabul edemem“ diyerek koruma amacıyla “özel eğitimli köpek” talep etti.

HALA SORUŞTURMA YOK



Oğlunun cinayetleri işlediği silahı geri isteyen, neonazi fikirlerini yaydığı internet sitesinin yine açılmasını talep eden baba, bir de savcılığa defalarca yazılar gönderip yabancı düşmanlığı yaptı.

Yaptıklarına rağmen baba Rathjen hakkında şu anda bir soruşturma, gözaltı ya da tutuklama kararı verilmedi. Der Spiegel Dergisi, 73 yaşındaki babayla ilgili dosyayı yayınladı. Savcılığa sürekli yazı gönderen baba ayrıca oğlunun 9 kişiyi öldürmesinden sonra evinin aranmasına karşı da şikayette, gözaltı ve hastane tedavisi nedeniyle de suç duyurusunda bulundu. “Oğlum gizli servislerin kurbanı oldu. Onun gibi giyinen birileri cinayetleri işledi” diye yazan baba son olarak yetkilileri, gerçekleri örtmek için organizasyon kurmakla suçladı. Cumhurbaşkanı Steinmeier’in katıldığı anma toplantısını “halkı kışkırtma” olarak niteledi.

Rathjen, Hanau’daki Midnight Bar ve Kesselstadt’taki Arena Bar isimli nargile kafeleri basmış ve araçlara da zarar vermişti.



Neonazi katil Tobias Rathjen’in babası H.G. Rathjen, olay gecesi gözaltına alındı. Sonra bırakılan baba Rathjen, oğluyla aynı fikirleri savunuyor.

Öldürülen Türklerin aileleri günlerce yas tuttu.