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  3. Türk heyeti yarın Moskova'da! 'Rusya ile diplomasi işlemezse tedbir alacağız'

Türk heyeti yarın Moskova'da! 'Rusya ile diplomasi işlemezse tedbir alacağız'

Türk heyeti yarın Moskova'da! 'Rusya ile diplomasi işlemezse tedbir alacağız'

Almanya’da 56. Münih Güvenlik Konferansı’na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “İdlib’deki çatışmayı Rusya’yla diplomasi yoluyla çözemezsek gerekli tedbirleri alacağız” dedi. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “56. Münih Güvenlik Konferansı”na katılmak üzere bulunduğu Münih’te, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, İdlib meselesine ilişkin, “Pazartesi günü bizim heyetimiz Moskova’ya gidecek, daha önce Rus heyeti Ankara’daydı. Görüşmelerimizi sürdüreceğiz” dedi. Çavuşoğlu, İdlib’de rejimin siyasi çözüm yerine askeri çözüme inandığını ve son zamanlarda saldırganlığını artırdığını belirtti. Asıl önemli unsurun ateşkesin sağlanması olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, “Rusya ile yaptığımız ve yapacağımız görüşmelerde, diplomasi başarılı olmazsa gerekli tedbirleri alacağımızı zaten Cumhurbaşkanımız açıkladı. Çünkü rejim, sadece masum insanları hedef almıyor. Bizim sahadaki gözlem noktalarındaki askerlerimizi de hedef alıyor. Bizim buna müsamaha göstermemiz mümkün değil” dedi.

AVRUPA’DAN İSTİYORUZ

Çavuşoğlu, “İngiltere ve ABD’nin verdiği desteği, başta Almanya olmak üzere, Avrupa ülkelerinden ve Avrupa Birliği’nden (AB) de daha görünür şekilde görmek istiyoruz. Eğer biz bunu durduramazsak, büyük insani trajedi olacak” diye konuştu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya’nın İdlib’deki saldırıları durdurmak için Esad rejimi üzerinde nüfuz kullanması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, öte yandan “Libya’da kalıcı bir ateşkesten sonra tek çözüm, siyasi çözümdür. Bunun için de birlikte çalışacağız” dedi. Çavuşoğlu ayrıca, “MİT’in Almanya’da istihbarat topladığı iddiaları, komplo teorisi ve gerçek dışı. Gizli bir istihbarat toplamaya gerek yok. Neden sadece teröristlerin hakları korunuyor?” dedi.

GÖRÜŞ AYRILIĞI İLİŞKİLERİMİZİ ETKİLEMEZ 

Çavuşoğlu, oturum arasında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la görüştü. Burada konuşan Çavuşoğlu, “İdlib konusundaki görüş ayrılıklarımız Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilemez. S-400 anlaşması da etkilenmeyecek. Suriye’deki problemlerin işbirliğimizi zedelemesine izin veremeyiz” dedi. Lavrov da “Türkiye’yle çok iyi ilişkilere sahibiz” dedi. Çavuşoğlu, “Antalya Diplomasi Forumu” tanıtımında ise “Müttefiklerimizden rejim ve destekçilerine saldırganlıklarını durdurması için baskı yapmalarını bekliyoruz” dedi.


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