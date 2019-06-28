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Türk genci Barış için binler yürüdü

Türk genci Barış için binler yürüdü

İngiltere’nin başkenti Londra’da bu ayın başında telefonu için öldürülen Türk genci Barış Küçük (33) için dün kentin doğusunda protesto yürüyüşü düzenlendi.

Sessiz yapılan yürüyüşte ellerinde pankartlar taşıyan farklı etnik kökende binlerce kişi şehirde son zamanlarda yoğunlaşan bıçaklı saldırı olaylarını kınadı. Yürüyüş Haringay kentinde bıçaklı saldırının yaşandığı Seven Sisters Caddesi’ne doğru devam etti. Daha sonra Highgate Mezarlığı’nda cenaze düzenlendi. Metropoliten Polisi Küçük’ün katil zanlısı olarak Adam Tarik adlı 24 yaşındaki bir kişinin yakalandığını duyurmuştu. Olayla ilişkin polis tarafından göz altına alındığı duyurulan 17 yaşındaki diğer kişi ise soruşturma kapsamında serbest bırakıldı.

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