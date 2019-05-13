Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9767
  • 6,7164
  • 246.715
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Türk büyükelçi FETÖ oyununu bozdu! Teröristlerle aynı masaya oturmam

Türk büyükelçi FETÖ oyununu bozdu! Teröristlerle aynı masaya oturmam

Türk büyükelçi FETÖ oyununu bozdu! Teröristlerle aynı masaya oturmam

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, katıldığı iftara FETÖ'cü hainlerin de davet edildiğini öğrenince programı terk etti. 'Teröristlerle aynı masaya oturmam' diyen Fırat, "Biz burada 35 milyon dolara cami yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturtacaksınız. Siz buraya FETÖ terör örgütünün başını nasıl çağırırsınız? Ramazan bu, Ramazan da bu yapılır mı?" sözleriyle Kırgız yetkilileri sert şekilde eleştirdi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Kırgızistan'da FETÖ'cü hainlerin ortak edildiği tezgahı bozdu.

Bişkek Müftülüğü tarafından iftar programına katılan Cengiz Kamil Fırat , davete FETÖ'cü Orhan İnanda'nın katıldığını gördü. Büyükelçi Fırat bu duruma çok sert tepki göstererek 'Teröristlerle aynı masaya oturmam' dedi ve iftarı terk etti.

Cengiz Kamil Fırat programı terk ederken, "Biz burada 35 milyon dolara camii yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturturacaksınız. Siz buraya Fetö terör örgütünün başını nasıl çağırırsınız? Ramazan bu, Ramazan da bu yapılır mı? Ya Türkiye'yi ya da terör örgütünü seçersiniz. Benim için müftülük bitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile teröristi aynı yere koyuyorsunuz. Bu insan Müslüman değil. Ben şimdi Cumhurbaşkanına söyleyeceğim" dedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Efsane futbolcu Türkiye'ye geldi
Doğulu'nun talimatı Arnavutköy'ü birbirine kattı
Sensiz cennet bile sürgün Aslı!
Alkışlanacak uzlaşma
Özerk, Akkaya'ya yaklaşamayacak
Genelkurmay Başkanlığı, İstanbul´da oturan anne Lale Oğuzhan´ı, uzun süredir göremedikleri oğulları

Derecik´teki Askere ´Anneler Günü´ Sürprizi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor