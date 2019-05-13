Türk büyükelçi FETÖ oyununu bozdu! Teröristlerle aynı masaya oturmam

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Kırgızistan'da FETÖ'cü hainlerin ortak edildiği tezgahı bozdu.

Bişkek Müftülüğü tarafından iftar programına katılan Cengiz Kamil Fırat , davete FETÖ'cü Orhan İnanda'nın katıldığını gördü. Büyükelçi Fırat bu duruma çok sert tepki göstererek 'Teröristlerle aynı masaya oturmam' dedi ve iftarı terk etti.

Cengiz Kamil Fırat programı terk ederken, "Biz burada 35 milyon dolara camii yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturturacaksınız. Siz buraya Fetö terör örgütünün başını nasıl çağırırsınız? Ramazan bu, Ramazan da bu yapılır mı? Ya Türkiye'yi ya da terör örgütünü seçersiniz. Benim için müftülük bitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile teröristi aynı yere koyuyorsunuz. Bu insan Müslüman değil. Ben şimdi Cumhurbaşkanına söyleyeceğim" dedi.