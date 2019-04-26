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  3. Türk annenin ölümüne neden olan Alman sürücü aranıyor

Türk annenin ölümüne neden olan Alman sürücü aranıyor

Türk annenin ölümüne neden olan Alman sürücü aranıyor

Almanya'nın Moers şehrinde bir Türk annenin otomobiline çarparak ölümüne sebep olan ve kazanın ardından kaçan sürücü aranıyor.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Moers şehrinde Bartınlı Sema Sarıküp'ün (43) aracı, Donau Caddesi'nden Bismarck Caddesi'ne çıktığı sırada Mercedes marka bir araçla çarpıştı. Hızla seyrederken Sarıküp’ün aracına çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Evli ve iki çocuk annesi olan Sema Sarıküp ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 
Görgü tanıkları, Mercedes marka aracın ile Range Rover marka bir araçla yarış yaptığını ve yüksek hızda ilerlediklerini ifade etti. Polis, cinayete teşebbüs suçlamasıyla kaçan sürücüyü arıyor.

İHA

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