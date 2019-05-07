Türk aileden Rodos'ta emsal dava

Bülent ŞANLIKAN

Türkiye’de ilk kez bir aile Rodos’tan kalma ata toprağı için dava açmaya hazırlanıyor. Ailenin talep ettiği arazi bugün adada Diagoras Stadyumu adıyla spor etkinliklerine sahne oluyor. Avukat Ali Elbeyoğlu “Mübadele yapıldığında Rodos adası İtalyanların hâkimiyetinde olduğu için anlaşma dışında kalıyor. Dedeleri Rodos’tan göç eden ve orada gayrimenkulü bulunan Türkler dava açıp bu malları geri alabilir” dedi. Elbeyoğlu, Rodos sürecini ve yapılması gerekenleri AKŞAM’a anlattı:

RODOS MÜBADELE DIŞI

“Mübadelenin yapıldığı tarihte Rodos, Yunan hükümetine ait değildi, İtalyanların hâkimiyetindeydi. 1948 yılında İtalyanlar, savaş tazminatı olarak Rodos’u Yunanistan’a verdi. Rodos sonradan Yunanistan’a geçtiği için mübadele anlaşmalarının sınırları içinde kalmadı. Mübadele dışında olmasına karşın binlerce Türk baskı nedeniyle Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı. Bugün adada 2 bin civarında Müslüman Türk yaşıyor. Rodos’tan göç edenlerin orada bıraktıkları gayrimenkulleri var. Öyle ki bu miktar yaklaşık olarak adanın üçte birlik bölümüne tekabül ediyor.”

TAPULAR ORTAK HAVUZDA

“Göç eden Türkler tapuları yanlarında getirmemişler. Ancak Türk Tapu Kadastro Arşiv Daire Başkanlığı Türkiye sınırları dışında kalan bölgedeki bütün tapuları bilgisayara aktardı. Yani Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan nerede olursa olsun görebiliyorsunuz. Rodos özelinden gidersek bütün tapular bizim arşivimizde var.”

STADYUMUN ARAZİSİ O AİLEYE AİT

“Mübadele anlaşmasıyla İstanbul’da yaşayan Rumların hakkı var. Bizim Rodos’taki Türklerin de hakkı var. Örneğin Rodos’taki şu anda stadyumun olduğu yer bir Türk ailesine aitken İtalya devretmeden önce kamulaştırma yapıyor. İtalya ile Yunanistan arasındaki devir anlaşması gereğince aile Yunanistan’a dava açıyor. Bu dava bir ilk aynı zamanda.”