Türk aile evlatlarına kavuşmak istiyor

Almanya’nın Köln kentinde yaşayan Yozgatlı Ayşe ve Kenan Önder çiftinin 3 yaşındaki oğulları, yatağın üzerinde oynarken 28 günlük Armağan isimli kardeşinin üzerine düştü. Tüm sorunlar bundan sonra başladı. Başlarından geçenleri anlatan baba Önder, “Bebeğimiz 29 Mart 2018’de doğdu ve bu olaydan sonra evde baygınlık geçirdi. Ambulans çağırıp hastaneye gittik. Bebeğin kemiklerinde kırık olduğunu söylediler ve her gün yeni kırıklar görüldüğünü iddia ettiler ve bu nedenle bebeği elimizden aldılar. Daha sonra diğer iki çocuğumuzu da bizden aldılar.

7 hafta sonra darp filan olmadığını söyleyerek iki çocuğumuzu geri verdiler ama bebeği geri vermediler” dedi.

VELAYETİNİ ALDILAR

Alman Gençlik Dairesi (Jugendamt) tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle ellerinden alınan ve bugün 2 yaşında olan çocuklarını alabilmek için mücadele veren baba, “Bebeğimizi 18 yaşına kadar vermeyeceklermiş. Dinini değiştirdiler ve en son velayetini de aldılar” dedi. Anne Ayşe Önder ise “Ben Türkiye’den yardım istiyorum. Özellikle Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan’a buradan yalvarıyorum. Ben kapalıydım ve onlara iyi görünmek için başımı açmak zorunda kaldım” diyerek gözyaşı döktü. Önder, 10 ay önce psikolog eşliğinde bir kez çocuğunu görmesine izin verildiğini ve son10 aydır ise hiç görmediğini dile getirdi.